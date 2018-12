Robben in 2018 niet meer in actie voor Bayern

De 34-jarige aanvaller van Bayern München heeft al een paar weken last van een onwillige zenuw in zijn bovenbeen. „Arjen zal dit kalenderjaar niet meer spelen”, zei trainer Niko Kovac. „We zullen het zo opbouwen dat hij op 4 januari weer kan aansluiten als we de voorbereiding op de tweede seizoenshelft beginnen.”

Robben kwam eind vorige maand in de Champions League tegen Benfica (5-1) voor het laatst in actie. De Groningse aanvaller maakte toen twee doelpunten, maar hield wel de nodige klachten over aan dat duel. Robben, die onlangs bekendmaakte dat hij komende zomer na tien jaar vertrekt uit München, miste daardoor tot zijn grote teleurstelling woensdag ook de laatste groepswedstrijd in de Champions League tegen Ajax.

Bayern speelt tot de winterstop nog drie competitiewedstrijden: tegen Hannover 96, RB Leipzig en Eintracht Frankfurt.

