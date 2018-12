F1-directeur twijfelt over effect nieuwe regels

De aerodynamicaregels voor komend seizoen zullen erg belangrijk zijn voor de toekomst van de sport. „De kennis die we komend jaar opdoen nemen we mee naar de regelgeving voor 2021”, zegt Brawn tegen Motorsport.com. In dat jaar wil eigenaar Liberty Media de Formule 1 drastisch veranderen. „Dit is geen oplossing, maar onderdeel van het proces.”

De voorvleugel wordt breder en de achtervleugel verandert. Ook komen er in 2019 aanpassingen aan de remleidingen en de bargeboards. De aanpassingen moeten ervoor zorgen dat F1-bolides elkaar makkelijker kunnen inhalen.

Bekijk ook: Topman F1 belooft nog meer spektakel

„Als we met deze regels niet bereiken wat we voor ogen hebben, moeten we daarvan leren en doorgaan met het ontwikkelen van de regels. We moeten ervoor zorgen dat de auto’s zo gevormd zijn dat ze beter tegen elkaar kunnen racen. Dat kunnen ze momenteel te weinig.”

De nieuwe regels mogen op papier dan beterschap beloven, Brawn kan niet uitsluiten dat de teams mazen in de wet vinden. „Het is nuttig om te ontdekken of het de teams lukt om nieuwe oplossingen te bedenken, zodat we dat voor 2021 kunnen uitsluiten.”