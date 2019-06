Oranje niet vies, maar slim

Ronald Koeman: Nog steeds is het zo dat de slimste en technisch vaardigste het wint van de sterkste.’ Ⓒ BSR Agency

GUIMARAES - Hoe Frenkie de Jong af te stoppen? Ook de Engelse bondscoach Gareth Southgate breekt er zijn hoofd over in aanloop naar Nederland-Engeland, in de halve finale van de Nations League. West Ham United-middenvelder Declan Rice heeft wel een idee. „Vies spelen”, aldus de Engelse international.