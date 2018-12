ADO vernedert Willem II op eigen veld

ADO, dat vooraf net zo veel punten had als Willem II, sloot dankzij de zege aan bij de middenmoot in de eredivisie.

ADO-trainer Alfons Groenendijk had Tom Beugelsdijk teruggehaald in de ploeg nadat de verdediger enkele weken had moeten toekijken. Voorin viel de keuze voor de tweede keer op Erik Falkenburg. Na de 0-0 vorige week tegen de Graafschap trof de aanvaller nu al in de negende minuut het doel. Op aangeven van de mee opgekomen Giovanni Troupée schoot Falkenburg hard raak.

Abdenasser El Khayati liet een kwartier later de kans op de 2-0 en zijn elfde treffer van het seizoen liggen. Aan de andere kant was alleen Fran Sol een keer dicht bij een doelpunt. De Spanjaard, goed voor twaalf doelpunten tot nu toe, schoot van dichtbij naast. Beugelsdijk had zich tussendoor onderscheiden door zijn achtste gele kaart van dit seizoen te pakken.

Lex Immers, een andere routinier bij ADO, schoot na ruim een uur de 2-0 binnen. De bal was knap klaargelegd door Troupée. Op aangeven van El Khayati kopte opnieuw Immers zijn ploeg in de 77e minuut zelfs naar een marge van drie en naar - voorlopig - de tiende plaats in de eredivisie.

Trainer Adrie Koster van Willem II. Ⓒ ANP Pro Shots