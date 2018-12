Schwaab weer terug in basis PSV

Trent Sainsbury verving Schwaab beide wedstrijden in het centrum van de verdediging, naast Nick Viergever. In Almelo keert de Australiër terug naar de reservebank.

Trainer Mark van Bommel heeft tegen Heracles de beschikking over een fitte selectie. Behalve de terugkeer van Schwaab ziet het basisteam er verder ongewijzigd uit. Érick Gutiérrez heeft Gastón Pereiro uit het elftal verdreven en zal ook tegen Heracles weer vanaf het begin meedoen.

Van Bommel gaf tegen Excelsior en Inter de voorkeur aan Sainsbury en niet aan Nicolas Isimat-Mirin, die onder coach Phillip Cocu nog wel veel aan voetballen toekwam. Van Bommel liet zich vorige week kritisch uit over de Franse verdediger, voor wie geen toekomst meer lijkt bij PSV.

,,Ik vind dat Trent meer aanspraak maakt op die basisplaats dan Isimat. Misschien is het harder overgekomen dan ik bedoelde. Dan had ik misschien andere woorden moeten gebruiken'', zei Van Bommel vrijdag op De Herdgang.

Naast Isimat-Mirin lijkt ook de situatie van Bart Ramselaar, die onder Cocu ook regelmatig speelde, vrij uitzichtloos. De middenvelder sprak maandag na de wedstrijd van Jong PSV tegen SC Cambuur zijn teleurstelling uit. Van Bommel: ,,Dit zijn de gevallen waar we in de winterstop over gaan praten. Daar ontkom je niet aan, dat heb je in iedere selectie. Voor Bart is het wel prettig dat hij nog de leeftijd heeft dat hij bij Jong PSV mee mag doen en daar minuten kan maken. Anders speel je gewoon een half jaar niet.''