Excuses hockeycoach India aan volk

Tevens heeft hij zich tegenover het volk geëxcuseerd voor de uitschakeling.

,,Het was geen elf tegen elf, maar elf tegen dertien", klaagde Singh. ,,Als de scheidsrechters niet beter worden, dan blijven we tegen dit soort problemen aan lopen." De coach baalde onder meer van de beslissingen rondom de beslissende strafcorner van Mink van der Weerden, waarbij een snelle Indiër te vroeg uitliep en bij de daaropvolgende strafcorner ontbrak.

India hoopte in eigen land de eerste wereldtitel sinds 1975 te veroveren. ,,Allereerst wil ik me daarom excuseren aan de mensen in India, voor het feit dat ze niet het resultaat hebben gekregen dat zij verdienden", zei Singh. ,,Het zal moeilijk zijn dit te verwerken."

Oranje won met 2-1 en speelt zaterdag in de halve finale tegen regerend wereldkampioen Australië. De andere finalist komt uit het duel tussen Engeland en België.