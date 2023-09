Botic van de Zandschulp na bliksemstart toch onderuit in tweede ronde US Open

De nederlaag voor de geboren Wageninger (27) kwam niet als een heel grote verrassing. Sinds eind april won hij slechts twee duels op de ATP Tour, eentje op Wimbledon en eentje in de eerste ronde van de US Open, door een opgave van Jordan Thompson. Bovendien werd Van de Zanschulp gekweld door een tweetal blessures. Nadat hij een maand niet speelde, is hij nu weer op de weg terug.

Over twee weken is Van de Zandschulp erbij als Nederland een plek bij de Davis Cup Finals wil veiligstellen. Met Tallon Griekspoor (die in de eerste ronde verloor van Arthur Fils), Gijs Brouwer en dubbelaars Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop moet dan in Split minimaal de tweede plek worden gepakt in een groep met Finland, de Verenigde Staten en thuisland Kroatië.

De wedstrijd

Evans mocht dan als favoriet beginnen aan zijn duel met de Nederlander, het was Van de Zandschulp die na 35 minuten tennis de eerste set op zak had. Met 12 winners, tegenover 8 onnodige fouten, kwam de nummer 65 van de wereld prima voor de dag op baan 11. Bovendien won hij 92 procent van de punten als zijn eerste opslag in het servicevak belandde.

In de tweede set waren de rollen plotseling omgedraaid. Evans was nu de man die domineerde, met een paar knappe rally’s, maar ook omdat Van de Zandschulp de fouten plotseling aaneenreeg. In de derde set kwam de Nederlander een snelle breek vervolgens ook niet meer te boven.

Geen ommekeer meer

Van de Zandschulp kon het tij vervolgens niet meer keren. Zo’n beetje alle belangrijke punten gingen naar de Brit, die een enorm gedreven indruk maakte. Bij een 4-2 achterstand kreeg de Nederlander dé kans om terug te breken, maar miste hij de finesse aan het net. Het is duidelijk dat het hem nog aan ritme ontbrak. Dat ritme en vertrouwen zal hij met een reeks toernooien moeten opbouwen.

Bron: discovery+