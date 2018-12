Van Bommel: ’Robben gaat erover nadenken’

,,Maar je moet er geen gekke dingen achter zoeken’’, voegde Van Bommel gelijk toe. ,,We hebben ook contact over dat het in München kouder is dan hier.’’

Of het ‘erover nadenken’ voor PSV direct de opening is om binnenkort bijvoorbeeld voor hem op het vliegtuig te stappen en serieus werk van zijn eventuele komst te maken? ,,Het is zijn keuze’’, legt Van Bommel de bal bij Robben zelf. De aanvaller zelf zal uiteraard alles nog even moeten laten landen rondom zijn vorige week aangekondigde vertrek bij Bayern en eventuele vervolgstappen in zijn carrière.