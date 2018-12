’Kromo’ schrapt swim-off; alle kaarten op 50 vrij

De 28-jarige Groningse slaat daarom de 50 rug over. Kromowidjojo had zaterdag in een swim-off met Mathilde Cini moeten uitmaken wie zich als laatste zou plaatsen voor de finale op dat onderdeel, maar ze heeft besloten die plek aan de Française te gunnen. Beiden klokten in de halve finales 26,54 seconden, de achtste tijd.

,,Ranomi heeft een zwaar programma met veel starts'', zei bondscoach Marcel Wouda in Hangzhou. ,,Omdat de 50 rug net na de 50 vrij is, denken we dat haar kansen daarop niet zo groot zijn. Ranomi richt zich volledig op de 50 vrij en wil daarop voor een heel mooi einde van de WK zorgen.''

Kromowidjojo verdedigt op het kortste nummer de wereldtitel die ze twee jaar geleden in Windsor pakte. Zaterdag zijn de series en halve finales, zondag is de finale. De zwemster uit Sauwerd won vrijdag goud op de 50 vlinder, een dag eerder was ze al de beste op de 100 vrij.

,,Ik was sneller dan ooit'', zei 'Kromo' bij de NOS over haar winnende tijd van 24,47, amper een tiende boven het wereldrecord van de Zweedse Therese Alshammar (24,38). ,,Dat wereldrecord zat wel in mijn hoofd ja. Ik dacht: ik moet mijn eigen race zwemmen en keihard beuken, dan zie ik wel wat eruit komt. En nu sta ik weer op het hoogste podium en hoor ik weer het Wilhelmus.''