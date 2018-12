Van Bommel looft Sadilek: ’Voorbeeld voor de jeugd’

De 19-jarige middenvelder debuteerde vorige week vrijdag tegen Excelsior in de eredivisie en dinsdag mocht hij tegen Internazionale in de Champions League een groot gedeelte van de tweede helft meedoen als vervanger van Érick Gutiérrez.

,,Ik heb hem vorig jaar aanvoerder gemaakt bij PSV onder 19. Hij was de drijvende kracht, hij snapt het voetbal en manier waarop wij willen spelen'', aldus Van Bommel vrijdag. ,,Michal traint op een manier dat hij zijn kans verdient. Hij brengt overal hetzelfde, bij welk team hij ook speelt. Dat is een groot compliment aan die jongen. Daarom heb ik hem laten invallen. Hij is een voorbeeld voor iedereen bij de jeugd.''

Van Bommel kreeg wat kritiek toen hij Gutiérrez tegen Inter vroegtijdig wisselde. ,,Érick heeft vrijdag en dinsdag gespeeld en morgen weer. Als ik hem drie wedstrijden laat staan, zal hij het niet volhouden. Ik hoef me niet te verantwoorden, maar wil het wel even uitleggen.''

PSV speelt tegen Heracles de laatste uitwedstrijd van 2018. De Almeloërs verloren dit seizoen in de eredivisie in eigen stadion alleen van Feyenoord (0-2). Heracles pakte daarnaast in de Johan Cruijff ArenA een punt tegen Ajax (1-1).

,,Heracles speelt goed thuis en ze scoren veel. Of dat ook met het kunstgras te maken heeft? Dat zou kunnen'', aldus Van Bommel. ,,Zij presteren bovenmaats. Als je naar hun begroting kijkt, verwacht je niet dat Heracles op die positie staat. We zijn gewaarschuwd.''