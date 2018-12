Advocaat denkt serieus na over Bahebeck

De voormalig Frans jeugdinternational kwam dit seizoen nog niet in actie voor FC Utrecht. De aanvaller kampte met een blessure en lag er na verwachting voor langere tijd uit. De eerste prognose was dat Advocaat voor de jaarwisseling geen beroep kon doen op Bahebeck, maar de 25-jarige aanvaller heeft vorderingen gemaakt en traint weer volledig met de groep mee. De 71-jarige oefenmeester beslist zaterdag of hij Bahebeck opneemt in de wedstrijdselectie.

Ook goed nieuws Leon Guwara. De oud-bondscoach hoopt een basisplaats in te ruimen voor de Duitse vleugelverdediger.

Ziekenboeg

De ziekenboeg stroomt langzaam leeg bij de Domstedelingen. Timo Letschert is nog onzeker voor zondag en trainde deze week niet mee. Rico Strieder, Nick Marsman en Simon Makienok zijn nog niet fit.

