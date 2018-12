Ronaldo geeft fraude toe en moet voor Spaanse rechter verschijnen

Ronaldo heeft vier aanklachten van belastingfraude aan zijn broek hangen. In totaal zou de Portugees zo’n slordige 14,7 miljoen euro hebben gefraudeerd gedurende zijn tijd bij Real Madrid. Zo meldt het Spaanse AS.

De Juventus-aanvaller krijgt een boete van 13,4 miljoen euro, die hij al betaald heeft, en een gevangenisstraf van twee jaar. Die straf hoeft hij niet daadwerkelijk uit te zitten. De Spaanse wet schrijft namelijk voor dat iemand niet de cel in hoeft bij een opgelegde straf van twee jaar of als het een eerste vergrijp betreft. Voor de Portugees is dat het geval.

Ronaldo gaat akkoord met het besluit en dat zal de Spaanse rechtbank op 14 januari 2019 ratificeren, daar ontkomt de aanvaller niet aan.