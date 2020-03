De alternatieve kampioenen van de Premier League

The Reds hebben na 29 speelronden 25 punten meer dan nummer twee Manchester City, dat een wedstrijd minder speelde. Onduidelijk is wat er gaat gebeuren met het huidige Premier League-seizoen. Een van de opties is dat Liverpool de eerste landstitel sinds 1990 binnensleept zonder nog in actie te komen. Al lijkt die kans niet al te groot.

The Sun dook in het verleden en zocht uit wat er zou zijn gebeurd als de Premier League altijd na 29 speelronden zou zijn zijn beëindigd. Totaal niet relevant natuurlijk, maar het leverde wel grappig feiten op. Zo zouden Newcastle United en Aston Villa een keer het Premier League-seizoen hebben besloten als kampioen. En ook zou Manchester City niet vier maar slechts twee titels op zak hebben gehad.

In het seizoen 2010-2011 was er in dat geval een groot feest losgebarsten bij Manchester United, omdat die ploeg na 29 competitiedagen bovenaan stond. In 2014 zou het Chelsea van José Mourinho feest hebben mogen vieren in plaats van The Citizens.

De sensationele landstitel van Leicester City was er in 2016 ook niet van gekomen. Niet omdat de ploeg van trainer Claudio Ranieri in dat seizoen na 29 speelronden niet bovenaan stond. Maar wel omdat The Foxes het seizoen ervoor zouden zijn gedegradeerd na 29 duels..