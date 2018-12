Nederland moet Bertens missen tijdens Fed Cup

Half februari speelt Bertens vermoedelijk de WTA-toernooien van Doha en Dubai, twee belangrijke toernooien op hardcourt voor de beste tennissters ter wereld.

Bekijk ook: Bertens sluit topjaar af als nummer 9

Bij absentie van Bertens bestaat de voorlopige selectie van Haarhuis uit Arantxa Rus, Demi Schuurs, Lesley Kerkhove, Richèl Hogenkamp en Bibiane Schoofs. Van het drietal Kerkhove/Hogenkamp/Schoofs laat Haarhuis nog één speelster afvallen. Oranje komt uit in Wereldgroep II.

Bertens

In 2017 maakte Bertens, tegen Slowakije, voor het laatst haar opwachting in het landentoernooi. Dit jaar moest Haarhuis het al zonder zijn kopvrouw stellen in de verloren uitwedstrijden tegen de Verenigde Staten (3-1) en Australië (4-1).

„Voor de toekomst maak ik me geen zorgen over de aanwezigheid van Bertens”, zei Haarhuis vrijdag tijdens de NK in Alphen aan den Rijn. „Bij de volgende ontmoeting nodig ik haar gewoon weer uit. Pas als ze vijf jaar lang zegt dat het haar niet uitkomt, ga ik me echt druk maken.”

Ruim drie maanden geleden sprak Haarhuis tijdens de US Open met Bertens. „Ze zei toen dat ze haar keuze pas in december zou maken. Vorige week hebben we gesproken en heeft ze het kenbaar gemaakt. Of de ondergrond (gravel) nog een rol heeft gespeeld? Nee, ze gaf in september zélf aan dat ze tegen Canada voor gravel zou kiezen.”