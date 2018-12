Eerste tegenstander Van Gerwen bekend

De Engelsman, de nummer 91 van de wereld, won in de eerste ronde van Raymond Smith uit Australië.(3-2). Tabern kwam snel op een 2-0-voorsprong in sets, maar zag Smith terugkomen. De beslissende vijfde set won hij met 3-0 in legs waardoor hij zich kan gaan opmaken voor een duel met de nummer één van de wereld. Van Gerwen en Tabern spelen zaterdag de vierde en laatste partij van de avond.

Van Gerwen won het WK in Londen tot dusverre twee keer. De als nummer één geplaatste Brabander is in hetzelfde kwart van het speelschema ingedeeld als zijn landgenoten Raymond van Barneveld, Jelle Klaasen en Danny Noppert.

Van Gerwen verloor vorig jaar in de halve finales van de latere wereldkampioen Rob Cross.