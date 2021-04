Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: KNVB wil onlineracisme weren en praat met Facebook

18.25 uur: De KNVB is onlangs begonnen aan een beleidsplan om onlineracisme en -discriminatie in het Nederlandse voetbal aan te pakken. Voor volgende maand staat een gesprek met Facebook gepland over dit thema.

Alle voetbalclubs uit Engeland maakten onlangs bekend dat ze komende weekeinde hun accounts op Twitter, Facebook en Instagram uitschakelen. De clubs willen dat deze platformen meer doen aan de aanpak van racisme en discriminatie online. Voetballers krijgen daar in toenemende mate mee te maken, zo concluderen de Engelse clubs. Ze riepen in februari de sociale media al via een open brief op om actie te ondernemen na een golf van racistische incidenten op sociale media.

De Duitse ploeg TSG Hoffenheim liet maandag weten het Engelse voorbeeld te volgen en de sociale media een aantal dagen te boycotten.

De KNVB lanceerde vorig jaar al het aanvalsplan ’Ons voetbal is van iedereen’, dat twintig onderdelen bevat om racisme en discriminatie aan te pakken. De bond is daar al geruime tijd mee bezig. De KNVB heeft ook oog voor de aanpak online. Samen met de overheid en de betaaldvoetbalclubs wil de bond de omvang van het onlineracisme in het Nederlandse voetbal onderzoeken. Op basis daarvan moet dan een gezamenlijk beleidsplan worden opgesteld voor de aanpak.

De Nederlandse voetbalbond is zelf al wat verder in de aanpak van racistische en discriminerende reacties die op de eigen socialmediakanalen binnenkomen. De KNVB wil dit scherper aanpakken en heeft de mogelijkheden hiervan voorgelegd aan diverse maatschappelijke belangengroepen.

Van een boycot van social media, zoals in Groot-Brittannië, is in Nederland voorlopig nog geen sprake. „De boycot in het Verenigd Koninkrijk komt na een lange geschiedenis van incidenten en gesprekken met socialmediabedrijven die niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Daar wordt nu de boycot als laatste stap ingezet”, aldus een woordvoerder van de KNVB.

Voetbal: FC Utrecht legt Belgische aanvaller Boussaid tot zomer 2024 vast

17.57 uur: FC Utrecht heeft het contract van aanvaller Othmane Boussaid opengebroken en verlengd. De club uit de Domstad heeft de 21-jarige Belgische jeugdinternational vastgelegd tot medio 2024.

De club nam de aanvaller in de zomer van 2018 over van Lierse SK. Boussaid maakte op 26 augustus 2018 zijn debuut in de Eredivisie namens FC Utrecht, dat hem in het seizoen 2019-2020 verhuurde aan NAC Breda. De aanvaller speelde inmiddels 42 wedstrijden voor FC Utrecht.

„Ik ben heel blij dat ik tot 2024 speler van FC Utrecht ben”, reageerde Boussaid. „De club heeft enorm veel vertrouwen in me. Er waren wel Belgische clubs geïnteresseerd, maar ik kan hier het maximale uit mezelf halen, hier in Nederland. Hoe we nu spelen, dat past echt bij mij. Vandaar dat ik langer bij FC Utrecht wil blijven.”

Surfen: Windsurfster De Geus begint als nummer 1 aan medalrace

17.31 uur: Windsurfster Lilian de Geus begint dinsdag voor de kust van Cádiz als klassementsleidster aan de afsluitende medalrace. De 29-jarige titelverdedigster kan zich in de finale, met tien deelnemers en dubbele punten, echter niet veel permitteren. De Geus heeft een voorsprong van 3 punten op nummer 2 Charline Picon uit Frankrijk en van 5 punten op nummer 3 Katy Spychakov uit Israël. Ook nummer 4 Zofia Noceti-Klepacka uit Polen maakt met een achterstand van 7 punten nog kans op de wereldtitel.

De Geus kwam maandag als tweede, vijfde en vierde over de finish. Daardoor verspeelde ze een klein deel van haar marge op haar achtervolgers. „Het was een lastige dag, vooral de laatste twee races vielen niet mee, omdat de wind erg toenam”, lichtte De Geus toe.

„Helaas heb ik wat punten van mijn voorsprong moeten inleveren. Maar met mijn snelheid zat het wel goed. De medalrace wordt spannend. Ik ga proberen mijn eigen race te varen en voor de winst te gaan. Dit is een perfecte oefening voor de Olympische Spelen. Ook in Japan zal de strijd tot het einde heel ’close’ zijn.”

Schaken: Giri verliest, Nepomniatsjtsji wint kandidatentoernooi

17.30 uur: Schaker Anish Giri heeft in Jekaterinenburg naast de eindoverwinning in het kandidatentoernooi gegrepen. De Nederlandse grootmeester verloor met zwart van de Rus Aleksander Grisjtsjoek. Daardoor is koploper Ian Nepomniatsjtsji uit Rusland met nog één speelronde te gaan op een onbereikbare voorsprong gekomen. De Rus mag het in het najaar opnemen tegen wereldkampioen Magnus Carlsen.

Giri had aan het begin van de dertiende en voorlaatste speelronde een achterstand van een half punt op de Rus, maar had ook een slechter onderling resultaat op dit toernooi. Nepomniatsjtsji speelde in zijn partij tegen de Fransman Maxime Vachier-Lagrave remise. Giri kan in de slotronde alleen nog maar gelijk komen en kan door het onderling resultaat niet meer winnen. De andere deelnemers staan op nog grotere achterstand.

Nepomniatsjtsji neemt het van 24 november tot en met 16 december in Dubai in een tweekamp op tegen de Noor Carlsen. Inzet is niet alleen de wereldtitel, maar ook 2 miljoen euro prijzengeld. Het is voor de 30-jarige Rus de eerste keer dat hij de wereldkampioen kan uitdagen. Carlsen verdedigde zijn wereldtitel, die hij in 2013 veroverde, daarna drie keer met succes.

Surfen: Windsurfer Badloe verovert derde wereldtitel op rij

17.02 uur: Windsurfer Kiran Badloe heeft voor het derde jaar op rij de wereldtitel veroverd. De 26-jarige plankzeiler verstevigde op de voorlaatste dag van de wereldtitelstrijd voor de kust van Cádiz zijn leidende positie in het klassement. In de afsluitende medalrace op dinsdag, met de eerste tien van het klassement en dubbele punten, kan hij zijn eerste plaats niet meer verspelen. Hij gaat nog wel gewoon van start.

Badloe won maandag in Zuid-Spanje twee races en eindigde in de andere dagwedstrijd als tweede. Daardoor belandde hij op een puntentotaal van 14. Nummer 2 Byron Kokkalanis uit Griekenland heeft een achterstand van 26 punten. Dat is te veel om Badloe in de finale nog te kunnen achterhalen.

Badloe won in Cádiz vier van de negen races. Zijn slechtste klassering was de elfde plaats, in de derde wedstrijd. Dat resultaat mocht hij schrappen. Op vrijdag, de eerste racedag, werd er niet gevaren omdat er te veel wind stond.

Badloe veroverde vorige maand in Portugal ook al de Europese titel in de olympische RS:X-klasse. Hij is bij de Zomerspelen over drie maanden in Tokio de grote favoriet voor de gouden medaille. Zijn vroegere rivaal en trainingsmakker Dorian van Rijsselberghe veroverde de olympische titel in 2012 en 2016. Hij is inmiddels gestopt met windsurfen op het hoogste niveau. Van Rijsselberghe won in zijn fraaie loopbaan twee wereldtitels.

„Het was een topweekje, het ging superlekker”, liet Badloe vanuit Cádiz opgetogen weten. „Het EK won ik met weinig wind en hier stond er alle dagen veel wind en heb ik mezelf ook weer kunnen bewijzen. Door de afgelasting op vrijdag hebben we relatief weinig races kunnen varen. Als je dan voor het begin van de medalrace al zeker bent van de titel, is dat extra mooi. Dat deed Dorian vroeger ook. Dat kan ik nu ook op mijn lijstje zetten.”

Sil Hoekstra, de trainingsmakker van Badloe, eindigde als twaalfde op het WK. Hij heeft de rol van sparringpartner overgenomen van Van Rijsselberghe, die vorig jaar afzwaaide. „Het is gaaf dat de samenwerking met Sil nu ook succesvol uitpakt. Drie wereldtitels op rij is natuurlijk heel speciaal. Ik ga dinsdag lekker een ererondje varen in de medalrace, maar ik wil die wedstrijd nog wel winnen hoor.”

Voetbal: Go Ahead Eagles stelt deadline voor aanwezigheid publiek

16.41 uur: Go Ahead Eagles wil uiterlijk woensdag om 18.00 uur weten of het komende zondag tijdens de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport publiek kan ontvangen in de Adelaarshorst. Als de overheid dan nog geen duidelijkheid heeft gegeven, speelt Go Ahead sowieso in een leeg stadion.

„Hoe ongelofelijk jammer natuurlijk ook, maar daar voorkom je wel een grote chaos mee als we pas, pak ’m beet, vrijdagmiddag meer zouden horen”, zegt algemeen directeur Jan Willem van Dop. „Uiteraard hopen we nog steeds op een ’go’ voor woensdag 18.00 uur. We snappen dat er niet 1, 2, 3 een besluit kan worden genomen, maar aan de andere kant hebben wij ook de tijd nodig om alles goed te organiseren.”

In het kader van een landelijke pilot met sneltests mochten afgelopen weekeinde beperkte aantallen toeschouwers naar binnen bij de negen wedstrijden in de Eredivisie. Dat geldt ook voor de acht duels die vrijdag in de Keuken Kampioen Divisie op het programma staan. De drie duels van de komende speelronde die op zondag en maandag worden gespeeld, vallen buiten de pilot.

De KNVB heeft de overheid gevraagd om de pilot voor het hele betaald voetbal door te trekken tot het einde van het seizoen, maar daar is nog geen besluit over genomen. De voetbalbond hoopt dat er uiterlijk woensdag duidelijkheid is.

Heel wat Eredivisieclubs die komend weekeinde thuis spelen, hebben hun supporters laten weten dat ze voorlopig wachten met het aanbieden van toegangsplaatsen aan seizoenkaarthouders. Zo spelen Ajax en PSV zondag opnieuw thuis, tegen respectievelijk FC Emmen en sc Heerenveen. Ajax kan dan de titel binnenhalen en hoopt dat te kunnen vieren met fans op de tribunes.

Het duel Heracles Almelo - VVV-Venlo is verplaatst van vrijdag naar zaterdag, zodat de Almeloërs iets meer tijd hebben om zich voor te bereiden als er bezoekers worden toegestaan. Heracles is wel al gestart met het aanbieden van kaarten, ook al is nog niet zeker dat de fans zaterdag naar binnen kunnen. De seizoenkaarthouders die aan het begin van het seizoen nog geen wedstrijd hebben kunnen bezoeken, komen als eerste in aanmerking.

Voetbal: Chelsea in Champions League zonder Kovacic naar Madrid

15.55 uur: Chelsea mist in het eerste duel met Real Madrid in de halve finales van de Champions League alleen Mateo Kovacic. De Kroatische middenvelder, oud-speler van Real, blijft met een spierblessure achter in Londen. Kovacic raakte twee weken geleden geblesseerd.

Zonder de Kroaat, doorgaans een vaste waarde bij Chelsea, verloor de ploeg van trainer Thomas Tuchel weliswaar de return in de kwartfinales tegen FC Porto met 1-0, maar de ’Blues’ hadden het eerste duel met 2-0 gewonnen en gingen dus door naar de laatste vier. „Alleen Kovacic ontbreekt, de rest zit in de selectie voor dinsdag”, zei Tuchel voor vertrek.

Chelsea, dat de laatste weken amper doelpunten tegen krijgt, bereikte onlangs al de finale van het toernooi om de FA Cup. In de Premier League staat de ploeg uit Londen in de top 4, waarmee het afkoerst op een ticket voor de Champions League van volgend seizoen.

„We spelen bijna iedere drie dagen een wedstrijd, omdat we in de meest veeleisende competitie van Europa zitten”, zei Tuchel over de Premier League. „Alle wedstrijden zijn nu cruciaal, maar we laten het steeds weer zien. We moeten tegen Real Madrid ook ons topniveau halen als we de finale willen bereiken.” De Duitse trainer stond vorig jaar met Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League, waarin Bayern München te sterk bleek (0-1).

Chelsea treft in Madrid met Eden Hazard een oude bekende. De Belg groeide tussen 2012 en 2019 bij Chelsea uit tot een wereldster, maar heeft vooral vanwege fysieke problemen zijn transfersom van 100 miljoen euro bij Real nog amper kunnen waarmaken. Hazard maakte zaterdag als invaller tegen Real Betis (0-0) zijn zoveelste rentree dit seizoen. „Eden is een topspeler en hij was hier vele jaren een sleutelspeler, in de zwaarste competitie ter wereld”, aldus Tuchel. „Hij is nu weer fit en ik weet zeker dat hij zich tegen ons wil laten zien.”

Voetbal: Hoffenheim volgt Engelse protestactie en boycot sociale media

15.06 uur: In navolging van alle Engelse voetbalclubs verdwijnt ook de Duitse club TSG Hoffenheim tijdelijk van de sociale media. Van 30 april tot en met 3 mei schakelt Hoffenheim alle accounts op Facebook, Twitter en Instagram uit, om zo te benadrukken dat deze socialmediabedrijven meer moeten doen aan de aanpak van onlineracisme en -discriminatie.

Alle Engelse voetbalclubs maakten al bekend dat ze komend weekeinde als protest verdwijnen van de sociale media. Ze doen dit omdat ze een toename zien van het aantal racistische en discriminerende teksten via deze kanalen in de richting van spelers. Ook Hoffenheim kreeg hiermee te maken. Enkele weken geleden werden Ryan Sessegnon en Diadie Samassékou online racistisch bejegend.

„Dit is een ontwikkeling die onaanvaardbaar en onverdraaglijk is”, zegt het hoofd van de media-afdeling van de Duitse club. „TSG Hoffenheim staat voor tolerantie, respect en solidariteit. We verwerpen alle vormen van racisme, discriminatie en geweld, ook in verbale vorm.” De website van Hoffenheim blijft wel in de lucht voor informatievoorziening.

De Bundesligaclub van de Nederlandse verdedigers Joshua Brenet en Melayro Bogarde heeft komend weekeinde geen wedstrijd op het programma staan.

Voetbal: Gouweleeuw krijgt nieuwe trainer bij Duitse voetbalclub Augsburg

14.49 uur: De Duitse voetbalclub FC Augsburg heeft trainer Heiko Herrlich ontslagen. Dat besluit volgt drie dagen na de nederlaag tegen 1. FC Köln in de Bundesliga (2-3). Augsburg, de ploeg van de Nederlandse aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw, is door dat verlies nog niet uit de degradatiezorgen.

Markus Weinzierl, die van 2012 tot 2016 Augsburg al onder zijn hoede had, keert terug bij de club en ondertekent een contract tot de zomer van 2022.

Augsburg staat met nog drie speelronden te gaan op de dertiende plaats. De stand geeft een wat vertekend beeld, omdat nummer 17 Hertha BSC vanwege een corona-uitbraak drie duels minder heeft gespeeld dan de concurrentie. Augsburg heeft 7 punten meer dan Hertha. De nummers 17 en 18 degraderen uit de Bundesliga. De ploeg die als zestiende eindigt, speelt een play-off om promotie/degradatie.

Voetbal: Wedstrijd tussen Heracles en VVV zaterdag in plaats van vrijdag

14.12 uur: De competitiewedstrijd tussen Heracles Almelo en VVV-Venlo wordt niet komende vrijdag gespeeld, maar een dag later. Dat is door de KNVB, de twee clubs en de lokale autoriteiten bepaald om Heracles zo meer voorbereidingstijd te geven voor het geval er toeschouwers welkom zijn.

Afgelopen weekeinde mochten er in de Eredivisie voor het eerst sinds eind september weer fans de stadions in. De voetbalwedstrijden maakten deel uit van een landelijk pilot met toegangstesten. Alleen personen die negatief op corona testten konden het stadion in. De KNVB hoopt dat de pilot wordt verlengd tot het eind van het seizoen. De komende dagen geeft de overheid daar duidelijkheid over.

„Als dit inderdaad deze week zo wordt besloten, dan is de nieuwe aanvangstijd beter voor de toeschouwers. Met het oog op de benodigde organisatorische voorbereidingen voor het ontvangen van publiek, is deze wijziging ondanks de onzekerheid op dit moment al doorgevoerd”, aldus de KNVB over de ontmoeting tussen Heracles en VVV.

Tennis: Nadal na toernooiwinst terug op tweede plek wereldranglijst

13.11 uur: Rafael Nadal is op de wereldranglijst terug op de tweede plaats. De Spanjaard heeft dat te danken aan zijn toernooiwinst in Barcelona, waar hij zondag in een spannende en lange finale won van de Griek Stefanos Tsitsipas. Het was al de twaalfde keer dat Nadal het toernooi van Barcelona op zijn naam schreef.

De Rus Daniil Medvedev zakte van de tweede naar de derde positie en heeft nu 110 punten minder dan de 34-jarige Nadal, die eind mei als favoriet begint aan Roland Garros. Nadal heeft nu 61 toernooien op gravel gewonnen en is daarmee ruim recordhouder. De Argentijn Guillermo Vilas kwam tot 49 toernooizeges op die ondergrond.

De Serviër Novak Djokovic voert de mondiale ranking nog altijd ruim aan. Tallon Griekspoor is op de 143e plek de beste Nederlander.

Voetbal: Scheidsrechter Blom fluit kampioenswedstrijd Ajax

13.10 uur: Scheidsrechter Kevin Blom heeft zondag in Amsterdam de leiding over de kampioenswedstrijd van Ajax. De ploeg van trainer Erik ten Hag heeft in de Johan Cruijff ArenA tegen het opgeleefde FC Emmen (aftrap 14.30 uur) aan een gelijkspel genoeg om zich te verzekeren van de 35e landstitel.

Vier wedstrijden voor het einde van de competitie staat Ajax 12 punten voor op PSV. Het doelsaldo van de Amsterdammers is ook veel beter (+68 tegen +35). Ajax vierde zondag na de winst op AZ (2-0) al een officieus kampioensfeestje met de 7500 supporters die de ArenA in mochten. Komende zondag kan aanvoerder Dusan Tadic dan ook de schaal in ontvangst nemen, mits Ajax niet verliest van Emmen. Ajax won vorige week al de KNVB-beker.

De topper van vrijdag in de Keuken Kampioen Divisie tussen kampioen SC Cambuur en De Graafschap, dat ook afkoerst op promotie naar de Eredivisie, staat onder leiding van scheidsrechter Jochem Kamphuis. Cambuur verzekerde zich vrijdag van de titel. Een dag na het duel met De Graafschap wordt de selectie van trainer Henk de Jong gehuldigd in Leeuwarden met een helikoptervlucht over de stad.

Voetbal: Zidane jaagt met Real Madrid op vierde eindzege Champions League

13.07 uur: Zinedine Zidane hoopt ook zijn vierde halve finale van de Champions League als trainer van Real Madrid winnend af te sluiten. De 48-jarige Fransman neemt het dinsdag met zijn ploeg op tegen Chelsea. Onder leiding van Zidane strandde Real pas één keer in de knock-outfase van de Champions League, vorig seizoen in de achtste finales tegen Manchester City.

„Het seizoen duurt nog één maand en we doen mee in de strijd om de Spaanse titel en de Champions League. We gaan niet kiezen, we willen beide prijzen winnen”, zei Zidane een dag voor de thuiswedstrijd tegen Chelsea. „We hebben dit seizoen een paar tegenslagen gehad, maar daar heeft ieder team mee te maken. We vechten tot het einde door.”

In 2016, 2017 en 2018 won de ploeg van Zidane de Champions League. Als speler won hij met Real in 2002 het belangrijkste Europese bekertoernooi.

Eden Hazard, oud-speler van Chelsea, maakte zaterdag als invaller tegen Real Betis (0-0) zijn zoveelste rentree van dit seizoen na een blessure. „Eden speelt tegen zijn oude club en is natuurlijk extra gemotiveerd om zich te laten zien”, zei ploeggenoot Raphaël Varane. „We weten hoeveel kwaliteiten Eden heeft. Hij wil dat ook laten zien op het veld. Voor iedere voetballer is het iets geweldigs om in de halve finales van de Champions League te staan, maar om dan je oude club te treffen, geeft iets extra’s.”

Zidane kan tegen Chelsea ook weer beschikken over de Duitse spelmaker Toni Kroos, die terug is van een lichte blessure. Voor de Franse linksback Ferland Mendy komt het duel te vroeg. Sergio Ramos en Lucas Vázquez zijn al langer geblesseerd.

Real Madrid en Chelsea zijn betrokken bij het omstreden Super League-project, al trok Chelsea zich daar vorige week samen met de vijf andere Engelse clubs al snel uit terug. Zidane wilde opnieuw niets zeggen over de Super League. „Het is niet dat ik daar geen interesse in heb, maar dit is niet de tijd om hierover te praten. Wij spelen dinsdag, daar focussen we ons op. De voorzitter is met dat andere bezig.”

Zwemmen: Olympisch kampioen van 26 wereldrecords overleden

12.10 uur: De Australische zwemmer John Konrads, de olympisch kampioen op de 1500 meter van de Spelen van Rome 1960, is op 78-jarige leeftijd overleden. Konrads zwom in zijn carrière 26 wereldrecords. Hij werd in 1985 opgenomen in de Hall of Fame van de Australische sport.

Konrads komt uit Letland, maar verhuisde met zijn ouders tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Duitsland. Enkele jaren na de oorlog emigreerde de Letse familie naar Australië. John en zijn zusje Ilsa leerden daar zwemmen. Onder leiding van de beroemde coach Don Talbot groeiden ze uit tot zwemmers van wereldklasse.

John Konrads werd als tiener olympisch kampioen in Rome. Hij pakte op die Spelen ook twee bronzen medailles. Zus Ilsa, later ook opgenomen in de Hall of Fame, veroverde daar zilver op de estafette. De ’Konrad Kids’ zwommen in die periode samen 37 wereldrecords.

Beachvolleybal: Keizer en Meppelink lopen finale mis

8.52 uur: Beachvolleybalsters Sanne Keizer en Madelein Meppelink zijn er bij het 4-sterren beachvolleybaltoernooi in Cancún in Mexico niet in geslaagd de finale te bereiken. De Nederlandse vrouwen moesten in de halve eindstrijd hun meerdere erkennen in het als eerste geplaatste Braziliaanse duo Agatha/Duda: 12-21 12-21.

Keizer en Meppelink nemen het maandag in de strijd om het brons op tegen de Amerikaanse beachvolleybalsters April Ross en Alexandra Klineman.

Basketbal: Washington Wizards behalen in NBA achtste zege op rij

8.50 uur: De basketballers van de Washington Wizards hebben in de NBA voor de achtste keer op rij een wedstrijd gewonnen. Cleveland Cavaliers werd verslagen: 110-119. Alleen de New York Knicks hebben dit seizoen, met negen achtereenvolgende zeges, een langere reeks met overwinningen in de NBA.

Bradley Beal kwam tot 33 punten voor de Wizards, die in de Eastern Conference opschoven naar de tiende plaats en daarmee weer kansrijk zijn voor deelname aan de play-offs.

De topper tussen Brooklyn Nets en Phoenix Suns eindigde in 128-119. Kevin Durant deed bij Brooklyn Nets een klein half uur mee en kwam daarin tot 33 punten, 6 rebounds en 4 assists.