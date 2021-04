Zwemkampioen John Konrads (78) van 26 wereldrecords overleden

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Wedstrijd tussen Heracles en VVV zaterdag in plaats van vrijdag

14.12 uur: De competitiewedstrijd tussen Heracles Almelo en VVV-Venlo wordt niet komende vrijdag gespeeld, maar een dag later. Dat is door de KNVB, de twee clubs en de lokale autoriteiten bepaald om Heracles zo meer voorbereidingstijd te geven voor het geval er toeschouwers welkom zijn.

Afgelopen weekeinde mochten er in de Eredivisie voor het eerst sinds eind september weer fans de stadions in. De voetbalwedstrijden maakten deel uit van een landelijk pilot met toegangstesten. Alleen personen die negatief op corona testten konden het stadion in. De KNVB hoopt dat de pilot wordt verlengd tot het eind van het seizoen. De komende dagen geeft de overheid daar duidelijkheid over.

„Als dit inderdaad deze week zo wordt besloten, dan is de nieuwe aanvangstijd beter voor de toeschouwers. Met het oog op de benodigde organisatorische voorbereidingen voor het ontvangen van publiek, is deze wijziging ondanks de onzekerheid op dit moment al doorgevoerd”, aldus de KNVB over de ontmoeting tussen Heracles en VVV.

Tennis: Nadal na toernooiwinst terug op tweede plek wereldranglijst

13.11 uur: Rafael Nadal is op de wereldranglijst terug op de tweede plaats. De Spanjaard heeft dat te danken aan zijn toernooiwinst in Barcelona, waar hij zondag in een spannende en lange finale won van de Griek Stefanos Tsitsipas. Het was al de twaalfde keer dat Nadal het toernooi van Barcelona op zijn naam schreef.

De Rus Daniil Medvedev zakte van de tweede naar de derde positie en heeft nu 110 punten minder dan de 34-jarige Nadal, die eind mei als favoriet begint aan Roland Garros. Nadal heeft nu 61 toernooien op gravel gewonnen en is daarmee ruim recordhouder. De Argentijn Guillermo Vilas kwam tot 49 toernooizeges op die ondergrond.

De Serviër Novak Djokovic voert de mondiale ranking nog altijd ruim aan. Tallon Griekspoor is op de 143e plek de beste Nederlander.

Voetbal: Scheidsrechter Blom fluit kampioenswedstrijd Ajax

13.10 uur: Scheidsrechter Kevin Blom heeft zondag in Amsterdam de leiding over de kampioenswedstrijd van Ajax. De ploeg van trainer Erik ten Hag heeft in de Johan Cruijff ArenA tegen het opgeleefde FC Emmen (aftrap 14.30 uur) aan een gelijkspel genoeg om zich te verzekeren van de 35e landstitel.

Vier wedstrijden voor het einde van de competitie staat Ajax 12 punten voor op PSV. Het doelsaldo van de Amsterdammers is ook veel beter (+68 tegen +35). Ajax vierde zondag na de winst op AZ (2-0) al een officieus kampioensfeestje met de 7500 supporters die de ArenA in mochten. Komende zondag kan aanvoerder Dusan Tadic dan ook de schaal in ontvangst nemen, mits Ajax niet verliest van Emmen. Ajax won vorige week al de KNVB-beker.

De topper van vrijdag in de Keuken Kampioen Divisie tussen kampioen SC Cambuur en De Graafschap, dat ook afkoerst op promotie naar de Eredivisie, staat onder leiding van scheidsrechter Jochem Kamphuis. Cambuur verzekerde zich vrijdag van de titel. Een dag na het duel met De Graafschap wordt de selectie van trainer Henk de Jong gehuldigd in Leeuwarden met een helikoptervlucht over de stad.

Voetbal: Zidane jaagt met Real Madrid op vierde eindzege Champions League

13.07 uur: Zinedine Zidane hoopt ook zijn vierde halve finale van de Champions League als trainer van Real Madrid winnend af te sluiten. De 48-jarige Fransman neemt het dinsdag met zijn ploeg op tegen Chelsea. Onder leiding van Zidane strandde Real pas één keer in de knock-outfase van de Champions League, vorig seizoen in de achtste finales tegen Manchester City.

„Het seizoen duurt nog één maand en we doen mee in de strijd om de Spaanse titel en de Champions League. We gaan niet kiezen, we willen beide prijzen winnen”, zei Zidane een dag voor de thuiswedstrijd tegen Chelsea. „We hebben dit seizoen een paar tegenslagen gehad, maar daar heeft ieder team mee te maken. We vechten tot het einde door.”

In 2016, 2017 en 2018 won de ploeg van Zidane de Champions League. Als speler won hij met Real in 2002 het belangrijkste Europese bekertoernooi.

Eden Hazard, oud-speler van Chelsea, maakte zaterdag als invaller tegen Real Betis (0-0) zijn zoveelste rentree van dit seizoen na een blessure. „Eden speelt tegen zijn oude club en is natuurlijk extra gemotiveerd om zich te laten zien”, zei ploeggenoot Raphaël Varane. „We weten hoeveel kwaliteiten Eden heeft. Hij wil dat ook laten zien op het veld. Voor iedere voetballer is het iets geweldigs om in de halve finales van de Champions League te staan, maar om dan je oude club te treffen, geeft iets extra’s.”

Zidane kan tegen Chelsea ook weer beschikken over de Duitse spelmaker Toni Kroos, die terug is van een lichte blessure. Voor de Franse linksback Ferland Mendy komt het duel te vroeg. Sergio Ramos en Lucas Vázquez zijn al langer geblesseerd.

Real Madrid en Chelsea zijn betrokken bij het omstreden Super League-project, al trok Chelsea zich daar vorige week samen met de vijf andere Engelse clubs al snel uit terug. Zidane wilde opnieuw niets zeggen over de Super League. „Het is niet dat ik daar geen interesse in heb, maar dit is niet de tijd om hierover te praten. Wij spelen dinsdag, daar focussen we ons op. De voorzitter is met dat andere bezig.”

Zwemmen: Olympisch kampioen van 26 wereldrecords overleden

12.10 uur: De Australische zwemmer John Konrads, de olympisch kampioen op de 1500 meter van de Spelen van Rome 1960, is op 78-jarige leeftijd overleden. Konrads zwom in zijn carrière 26 wereldrecords. Hij werd in 1985 opgenomen in de Hall of Fame van de Australische sport.

Konrads komt uit Letland, maar verhuisde met zijn ouders tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Duitsland. Enkele jaren na de oorlog emigreerde de Letse familie naar Australië. John en zijn zusje Ilsa leerden daar zwemmen. Onder leiding van de beroemde coach Don Talbot groeiden ze uit tot zwemmers van wereldklasse.

John Konrads werd als tiener olympisch kampioen in Rome. Hij pakte op die Spelen ook twee bronzen medailles. Zus Ilsa, later ook opgenomen in de Hall of Fame, veroverde daar zilver op de estafette. De ’Konrad Kids’ zwommen in die periode samen 37 wereldrecords.

Beachvolleybal: Keizer en Meppelink lopen finale mis

8.52 uur: Beachvolleybalsters Sanne Keizer en Madelein Meppelink zijn er bij het 4-sterren beachvolleybaltoernooi in Cancún in Mexico niet in geslaagd de finale te bereiken. De Nederlandse vrouwen moesten in de halve eindstrijd hun meerdere erkennen in het als eerste geplaatste Braziliaanse duo Agatha/Duda: 12-21 12-21.

Keizer en Meppelink nemen het maandag in de strijd om het brons op tegen de Amerikaanse beachvolleybalsters April Ross en Alexandra Klineman.

Basketbal: Washington Wizards behalen in NBA achtste zege op rij

8.50 uur: De basketballers van de Washington Wizards hebben in de NBA voor de achtste keer op rij een wedstrijd gewonnen. Cleveland Cavaliers werd verslagen: 110-119. Alleen de New York Knicks hebben dit seizoen, met negen achtereenvolgende zeges, een langere reeks met overwinningen in de NBA.

Bradley Beal kwam tot 33 punten voor de Wizards, die in de Eastern Conference opschoven naar de tiende plaats en daarmee weer kansrijk zijn voor deelname aan de play-offs.

De topper tussen Brooklyn Nets en Phoenix Suns eindigde in 128-119. Kevin Durant deed bij Brooklyn Nets een klein half uur mee en kwam daarin tot 33 punten, 6 rebounds en 4 assists.