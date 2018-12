Cross wil licht in duisternis scheppen

In ieder geval bood Voltage via een (grappig bedoeld) tweetje zijn hulp aan toen Paul Nicholson en Kevin Burness opeens in het donker kwamen te zitten. De fans snelden eerder ten hulp. Die pakten onmiddellijk hun mobieltjes en zetten ’Ally Pally’ in het licht. Lang niet voldoende om de partij te laten doorgaan. Na een onderbreking van een minuut of tien kwamen Nicholson en Burness weer op het podium om hun partij af te maken.

Cross was overigens donderdagavond te sterk voor Jeffrey de Zwaan. De voormalige barman uit Den Haag kon niet stunten tegen de Engelse titelverdediger: 1-3.