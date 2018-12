Titelverdediger Haase onderuit op NK

Robin Haase Ⓒ Hollandse Hoogte

Titelverdediger Robin Haase is op de NK tennis in Alphen aan den Rijn al in de kwartfinales uitgeschakeld. De beste tennisser van Nederland liet zich in drie sets verrassen door de 19-jarige Ryan Nijboer. Het werd 7-6, 2-6, 6-4 voor de nummer 672 van de wereld.