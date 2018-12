Video: darter verliest tanden op podium

The Guru kwam in zijn partij met Alan Tabern dankzij een knappe finish van 104 terug in de wedstrijd en vierde dat zo uitbundig dat een rij neptanden in stukken brak. Gelukkig voor zichzelf (en dan andere aanwezigen op het podium) hield hij de rondvliegende tandenrij wel binnensmonds.

De 39-jarige Smith kwam tegen Tabern met 2-0 achter, maar rechtte zijn rug en dwong toch een beslissende vijfde set af. In het aflsuitende bedrijf bleek de moegestreden Aussie het tempo niet meer bij te kunnen benen en kon Tabern drie legs op een rij.

De Engelsman staat zaterdag in de tweede ronde tegenover Michael van Gerwen.