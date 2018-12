Van der Voort kreeg veel voor zijn kiezen

Fast Vinny kampte lange tijd met rugproblemen en toen die over waren, speelde zijn gebit op. „Ik heb de afgelopen maanden flink wat narigheid met mijn gebit gehad. Ik had het ene probleem nog niet achter de rug of ik kreeg het volgende alweer voor mijn kiezen”, merkte hij gevat op in gesprek met RTL7.

„Ik heb geprobeerd een inhaalslag te maken en de afgelopen tijd onwijs hard getraind. Ik heb veel met Michael (van Gerwen, red.) getraind. Hopelijk zijn we er allebei klaar voor.”

Van de Voort, de nummer 37 van de werld, weet door zijn moeizame jaar niet goed wat hij moet verwachten in Londen. „Zo’n jaar maakt je onzeker. Ik weet op dit moment gewoon niet zo goed waar ik sta. Aan de andere kant heb ik ook goede jaren gehad en ging ik alsnog onzeker naar het WK. Je weet het gewoon niet. Maar ik ga er in ieder geval alles aan doen.”

De 42-jarige Purmerender haalde tot dusver twee keer de kwartfinale op een (PDC-)WK. Dat was in 2011 en 2015. „Ik heb er nu ook weer zin in. Het begint te kriebelen. Je merkt het ook aan de media-aandacht. Ik kreeg opeens weer berichten van mensen die ik een jaar niet heb gesproken. Die wensen me dan succes. Dat doet wat met je. Op dat WK-podium staan, is het mooiste wat er is. Als het lekker gaat tenminste...”

Van ver Voort begint zijn WK maandag met een partij tegen Lourence Ilagan uit de Filipijnen.