Noppert leidt Lam naar slachtbank

De Fries, de nummer 47 van de wereld, won in zijn eersterondepartij met Royden Lam uit Hongkong met 3-0. Noppert verloor de eerste leg, maar won er vervolgens negen op een rij.

Bekijk ook: Noppert had op meer tegenstand gehoopt

Noppie hoefde tegen de Aziaat niet eens zijn allerbeste spel te laten zien. Hij kwam tot een gemiddelde van 95.88 en eindigde op een checkout-percentage van 38.1.

De 27-jarige Noppert maakt in Ally Pally zijn WK-debuut. Hij stapte in januari van dit jaar over naar de bond PDC. In januari 2017 was hij finalist op de Lakeside, het WK van de andere dartsbond BDO. Daarin moest hij met 7-3 buigen voor de Engelsman Glen Durrant.

Noppert staat in de tweede ronde tegenover Max Hopp, voormalig wereldkampioen bij de jeugd. De Duitser wist twee keer tot de laatste 32 door te dringen op het WK en bereikte dit jaar de halve finale op het European Darts Championship.

Mocht de Fries van Hopp winnen, dan wacht hem waarschijnlijk een treffen met landgenoot Michael van Gerwen.