Noppert had op meer tegenstand gehoopt

„Hij viel me tegen. Ik had met het oog op de volgende ronde misschien ook wel iets meer tegenstand willen hebben. Dit was eenrichtingsverkeer”, aldus de 27-jarige Fries in gesprek met RTL7.

Desondanks was er vooral tevreden bij Noppie, die dit jaar overkwam van de BDO en zijn debuut maakte op het WK van de PDC, de grootste bond binnen het darten.

„Ik ben erg blij en eigenlijk ook wel een beetje sprakeloos. Dit was een mooie ervaring, mede dankzij het publiek. Bij elke 180’er gingen ze flink tekeer. Het was een droom om hier te staan. Ik sta nog steeds onder de adrenaline.”

In de tweede ronde staat Noppert, de nummer 47 van de wereld, zaterdag tegenover de Duitser Max Hopp. Hij kijkt uit naar zijn partij met de voormalig wereldkampioen bij de junioren. „Tegen Hopp moet ik vol aan de bank. Ik heb een keer eerder tegen hem gespeeld en dat was een goede partij. Ik weet wat me te wachten staat. Ik ga nu mijn rust pakken, zodat ik morgen weer fit aan de oche sta.”