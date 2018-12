Sparta terug aan kop in Keuken Kampioen Divisie

Go Ahead Eagles creëerde de beste kansen op De Adelaarshorst, maar aanvallers Thomas Verheijdt en Jaroslav Navrátil konden die niet verzilveren. Den Bosch stond het grootste deel van de tweede helft met tien man, nadat Danny Holla zijn tweede gele kaart had gekregen.

Sparta had op Het Kasteel weinig te duchten van Jong AZ. Mohamed Rayhi bracht de Rotterdammers met twee treffers voor rust op 2-0. Bart Vriends, Rayhi en Halil Dervisoglu zorgden er in de tweede helft voor dat het 5-0 werd. Sparta heeft met 38 punten één punt meer dan FC Den Bosch. Go Ahead volgt daar weer achter met 36 punten.

FC Twente houdt het trio aan kop van de ranglijst in het oog. De Tukkers wonnen met 1-0 bij Cambuur door een goal van de Spanjaard Aitor Cantalapiedra. FC Twente volgt met 35 punten.

Roda JC won in eigen huis met 2-1 van FC Volendam. Mart Remans zette de Limburgers al vroeg op voorsprong, maar Cas Peters maakte enkele minuten later vanaf elf meter gelijk. Invaller Gyliano van Velzen bezorgde Roda met een bekeken schot de winst.

TOP Oss verspeelde in de slotfase een voorsprong thuis tegen Helmond Sport. Koen van der Biezen had TOP op 1-0 gebracht, maar Nick de Louw zorgde in de voorlaatste minuut voor de gelijkmaker. TOP heeft net als Roda 31 punten.

