EK-sprookje Oranje ten einde

Daardoor wordt zondag niet om goud, maar brons gestreden. Roemenië - dat eerder dit toernooi al met 29-24 werd verslagen - is de tegenstander. Frankrijk treft Rusland in de eindstrijd.

De avond begon nog zo positief voor Oranje. Nycke Groot kon definitief haar rentree maken, nadat ze de clashes met Noorwegen en Duitsland nog grotendeels moest missen vanwege een hoofdblessure.

Ondanks de terugkeer van de sterspeelster begon Nederland stroef. De Fransen waren direct messcherp en straften de foutjes van Oranje genadeloos af. Toch werd de 10-6 achterstand - vooral dankzij scherpe schoten van Angela Malenstein - nog voor rust grotendeels goedgemaakt: 11-10.

In de tweede helft kwamen de Nederlandse dames snel op gelijke hoogte, maar toen Frankrijk de duimschroeven aandraaide, keek Oranje plotsklaps tegen een achterstand van maar liefst zes punten aan.

Lois Abbingh slaagde er af en toe nog in te scoren met een afstandsschot, maar het swingende Frankrijk was superieur. De keepsters Tess Wester en Rinka Duijndam zagen de ballen langs zich heen vliegen en het verschil van zes bleek een onoverbrugbaar gat.

Rusland

Frankrijk komt zondag in de finale Rusland tegen. De regerend olympisch kampioen rekende eerder op de avond overtuigend af met Roemenië: 28-22. Rusland is viervoudig wereldkampioen, maar een Europese titel ontbreekt nog altijd op de erelijst.

Oranje veroverde de afgelopen jaren al zilver op het WK van 2015 en het EK van 2016. Vorig jaar was er brons op het WK. Nu wacht er weer een strijd om het brons, zondag tegen Roemenië. Het is afwachten of Martine Smeets en Jessy Kramer kunnen spelen. Beiden vielen uit met blessures.