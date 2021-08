Eredivisie-topscorer Giakoumakis heeft ’heel goed gesprek’ met Werder Bremen

De Eredivisie-topscorer van vorig seizoen heeft een voorkeur voor de Duitse club, die echter tegen de transfersom aanhikt.

Volgens Schotse bronnen wil Celtic 3 miljoen euro betalen en dat komt dichter in de buurt bij de vraagprijs van 3,5 miljoen. Werder hoopt dat de wens van de speler om naar Duitsland te gaan de doorslag kan geven. VVV dacht eerst aan een bedrag van 5 miljoen maar is al gezakt.

„Het was een heel goed gesprek, hij vond het ook leuk hier in Bremen”, zei Werders technisch directeur Clemens Fritz donderdag.

„De partijen zijn nog steeds in gesprek. Het was ook belangrijk voor hem om een gevoel voor Bremen te krijgen. Maar we zijn ook niet zo naïef dat we ons maar met één speler bezighouden”, zei Fritz.

Werder wil zo mogelijk voor het einde van de transferperiode nog een aantal spelers aantrekken. De belangrijkste focus van het vorig jaar uit de Bundesliga gedegradeerde team ligt op aanvallers.