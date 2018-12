Abbingh zit met vraag na nederlaag

„Ik weet niet zo goed waar het precies mis ging”, aldus de speelster van Oranje in gesprek met Ziggo Sport, om vervolgens zelf een antwoord op haar vraag te zoeken.

„Frankrijk was gewoon een maatje te groot, denk ik. De eerste helft speelden we prima, maar qua scores liep het niet goed. De dekking was wel aardig. Ik had ook het gevoel dat we lekker in de wedstrijd zaten, maar toen we enkele makkelijke goals tegen kregen, ging het snel.”

De 13.000 Franse fans schreeuwden Frankrijk vervolgens naar de finale. Oranje wacht nu een strijd met Roemenië om het brons. „Ik vond het mooi om hier te spelen, maar had graag een andere afloop gezien”, besloot Abbingh.