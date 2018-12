„Dit was onze vierde belangrijke wedstrijd in zes dagen. Je kon zien dat de meiden moe waren, ik moest al na vijf minuten wisselen”, zei ze na de ruime nederlaag (27-21) in de afgeladen arena in Parijs Bercy.

De Deense coach zag het bewijs voor haar gelijk in de tweede helft, toen de energie wegvloeide uit haar ploeg. „Het is niet eerlijk en ik heb daar ook mijn boosheid over uitgesproken. Frankrijk had meer rustdagen en was veel fitter, dat kon je zien. We hebben verloren van een energieke ploeg, maar ik heb toch groot respect voor mijn speelsters. Ze vormen een echt team.”

Thomsen was zeer te spreken over Angela Malestein, die gepasseerd was voor de vorige wedstrijd tegen Duitsland, maar tegen Frankrijk weer mocht meedoen. De hoekspeelster scoorde vier keer in de fase waarin het even leek dat Oranje greep kreeg op de Franse ploeg. „Ze speelde erg goed, maar ik wil er niet één speelster uitlichten. Daarmee doe ik een team tekort dat in zo’n kort tijdsbestek vier zware wedstrijden heeft gespeeld.”

Te geblesseerd

Frankrijk was beter, maar speelde ook hard, meende de bondscoach. „Het zal niet meevallen een fitte ploeg op de been te krijgen voor de wedstrijd om het brons. Martine Smeets en Jessy Kramer zijn te geblesseerd geraakt om zondag mee te doen. Het is helaas niet anders.”