Coach weg bij Boca na gevoelig verlies

Boca verloor in Bernabeu in Madrid de uitgestelde en verplaatste returnwedstrijd in de verlenging met 3-1, nadat het eerste duel in La Bombonera bij Boca in 2-2 was geëindigd.

„Na de pijn van het niet winnen van de cup, ga ik met rust in mijn hoofd in gedachte dat ik alles heb gegeven”, zei de voormalig Argentijns international die tweeënhalf jaar coach was bij Boca Juniors. Onder Barros Schelotto was de club twee keer Argentijns landskampioen geworden.

„We begrijpen dat het beste voor Boca is om te veranderen en het seizoen met een nieuwe coach te beginnen”, zei voorzitter Daniel Angelici van Boca Juniors