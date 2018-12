Anderson ondanks wesp en pijn naar zege

Anderson, de wereldkampioen van 2015 en 2016, kreeg in de eerste twee sets stevige tegenstand van Burness die de triple twintig goed wist te vinden.

De Noord-Ier kwam terug tot 1-1, maar daarna was Anderson effectiever. Hij pakte de derde set met 3-0 in legs en wierp op zijn eerste matchdarts in de vierde set de partij uit.

Anderson maakte na de wedstrijd bekend dat hij fysiek niet helemaal in orde is. The Flying Scotsman heeft - zoals wel vaker - last van zijn rug.

De klachten van Anderson zijn mogelijk goed nieuws voor de Nederlander Jermaine Wattimena, die bij een zege op Michael Barnard de volgende tegenstander is van de Schot.

