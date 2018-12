Visser: ’Daar durfden we niet eens over te spreken’

,,We kunnen brons halen. Daar durfden we vóór het toernooi niet eens over te spreken. Het is allemaal niet zo slecht hoor”, zei de routinier van Oranje in de catacomben van de arena in Parijs Bercy.

Bekijk ook: Abbingh zit met vraag na nederlaag

Het Nederlands team verloor met 27-21 van Frankrijk, dat volgens Visser baat had bij het thuisvoordeel. Ruim 13.000 toeschouwers schreeuwden de Françaises naar de zege „Zij werden enorm opgetild door die sfeer. Maar het was ook duidelijk dat wij in de tweede helft braken. De krachten waren weg”, meende de 33-jarige Visser, die sinds maart ook moeder is.

In de rust was er nog geloof bij Oranje. „We stonden maar één doelpunt achter en hoopten dat de druk bij Frankrijk te groot zou worden. Dan konden wij er nog overheen gaan. Maar de vermoeidheid was te groot. Wij scoorden te moeilijk en waren niet meer in staat tot een snelle tegenaanval. Frankrijk had voor alle posities nog twee speelsters en kon continu doorwisselen. Zijn waren fitter.”