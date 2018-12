Daarin moet De Ligt nog stappen maken

Telesport-columnist Wim Kieft Ⓒ RENE BOUWMAN

Dat Ajax-Bayern München zo’n spektakelstuk kon worden, waar iedereen twee dagen later nog over sprak, heeft alles te maken met de speelwijze van Ajax. De manier waarop de ploeg speelde, durfde te spelen tegen de kampioen van Duitsland, hoort helemaal bij Ajax en het Nederlandse voetbal: avontuurlijk, creatief, met risico en door veel jonge spelers die net komen kijken op dit niveau. Geweldig natuurlijk, veel lof voor de Ajacieden. Het gelijkspel en de overwintering in de Champions League is meer dan verdiend.