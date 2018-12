’Plaats bij beste acht niet ondenkbaar voor Ajax’

„Op dit niveau, in deze fase van de Champions League moet je negentig minuten scherp zijn”, stelt Kieft in zijn column ’Kijk op topvoetbal’ in De Telegraaf/Telesport. De oud-spits doelt met die woorden op de mindere momenten van onder anderen Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Daley Blind.

„De kritische noot moet overigens niet overheersen want daarvoor ging veel te veel goed bij Ajax. Vanaf de eerste minuut in de tweede helft had de ploeg wel volledige controle over de wedstrijd, stond het positioneel goed geposteerd, was de veldbezetting in orde en ging het tempo omhoog.”

Telesport-columnist Wim Kieft Ⓒ RENE BOUWMAN

Maandag vindt de loting plaats. Kieft: „Zwakke clubs zitten er niet bij of het moet FC Porto zijn. Als je op dit niveau, zover bent gekomen, wil je verder in het toernooi en als Ajax de lessen van Bayern ter harte neemt is een plaats bij de beste acht van Europa niet ondenkbaar.”

Telegraaf Extra - Lees ook de volledige column van Wim Kieft.