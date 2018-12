Ajax heeft alsnog beet bij Magallan

Eigenlijk wilde Ajax Magallan afgelopen zomer al als back-up voor Matthijs de Ligt. De rechtsbenige centrumverdediger was persoonlijk al rond over een verbintenis tot de zomer van 2023, werd goedgekeurd, maar een akkoord tussen de clubs bleef uit, omdat Boca Juniors hem niet kwijt wilde en Ajax doorschakelde naar de linksbenige Daley Blind. Net als eerder Davinson Sanchez reikte Magallan dit seizoen tot de finale van de Zuid-Amerikaanse Champions League, de Copa Libertadores.

Het was een flinke pleister op de wond voor Magallan, die in mei van dit jaar in hotel Krasnapolsky op de Dam in Amsterdam en later bij zijn broer in Spanje op groen licht voor de transfer wachtte. Nadat die afketste, hield hij nauw contact met Overmars, die de belangstelling een aantal weken geleden nieuw leven inblies.

Lisandro Magallan is alsnog op weg naar Amsterdam. De Argentijn arriveerde eind mei al eens op Schiphol, in de veronderstelling dat hij snel Ajax-speler zou worden. Destijds ketste de transfer echter af. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

Nu er overeenstemming met Boca Juniors is bereikt, is de definitieve afronding van de transfer een kwestie van tijd. Het papierwerk wordt in orde gemaakt. Het is de bedoeling dat Magallan na de winterstop aansluit bij de selectie van Ten Hag en direct meereist naar Orlando, waar Ajax tussen 5 en 12 januari een trainingskamp belegt en de Florida Cup speelt.

Een voordeel voor de Amsterdammers is dat de Argentijn ook over een Italiaans paspoort beschikt. Daardoor wordt Magallan, die na de winterstop speelgerechtigd is in de Champions League, de hele papiermolen om een werkvergunning te krijgen bespaard. Dat komt goed van pas, omdat Maximilian Wöber na zijn rode kaart tegen Bayern München vrijwel zeker is geschorst voor de wedstrijd(en) in de achtste finales.

