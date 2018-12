Poltavets lonkt naar functie bondscoach KNSB

Aan de andere kant lonkt ook in Nederland een nieuw avontuur. Poltavets, eerder als trainer werkzaam bij schaatsteams TVM en DSB, zou graag de vacature van bondscoach van de KNSB invullen. De schaatsbond is naarstig op zoek naar een opvolger van Geert Kuiper, maar heeft zich nog niet bij Poltavets gemeld.

„Het gaat me aan het hart dat het in Nederland met sponsoring en ploegen zo magertjes is. Vroeger waren er wel negen commerciële teams, daar zijn er nu nog vier of vijf van over. Het probleem in Nederland is dat er een complete generatie schaatsers ontbreekt. Er is een groep die jonger is dan 22 jaar en een groep die ouder is dan 28. Daar tussenin zit niets, als gevolg van het feit dat er in die tijd een aantal talentvolle coaches is gestopt of naar het buitenland vertrokken.”

Poltavets zou als bondscoach graag meewerken een nieuwe opleidingsstructuur binnen de KNSB, zoals hij ook in Rusland heeft gedaan. „We kunnen de toekomst van het Nederlandse schaatsen veilig stellen door een lichting jonge, kundige coaches op te leiden. Dat vraagt om een nieuwe organisatie.”