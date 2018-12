Van Bommel: ’Guti zou het in Almelo niet volhouden’

Van Bommel achtte Guti, die nu ruim drie maanden in Eindhoven is, nog niet in staat om drie wedstrijden in een week te spelen. Hij had vorige week vrijdag dan ook pas zijn eerste basisplaats in de walk-over tegen Excelsior (6-0), na zeven invalbeurten. Dan ook nog negentig minuten op Champions League-niveau in Milaan zou ervoor zorgen dat vanavond niet de beste versie van Guti aan de aftrap zou verschijnen.

Belasting

„Als ik Guti drie wedstrijden had laten staan, denk ik niet dat hij het zou volhouden in de laatste wedstrijd tegen Heracles”, verklaart Van Bommel. „Je kijkt naar de belasting van spelers. Ik hoef me daar absoluut niet voor te verantwoorden, maar ik wil het wel even uitleggen.”

Het kan als een compliment worden uitgelegd richting Heracles, dat dit seizoen zes van zijn zeven thuisduels won. Alleen van Feyenoord werd verloren (0-2) in Almelo.

