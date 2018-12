Stengs nu al lovend over Slot: ’Heel veel goede ideeën’

„Die wedstrijd had ik even nodig”, erkent Stengs. De 19-jarige buitenspeler maakte op 31 oktober jongstleden zijn rentree in de hoofdmacht van AZ, tijdens het bekerduel met VVV-Venlo (2-0). Nadien speelde hij in competitieverband nog 176 minuten, verdeeld over drie wedstrijden. Vanavond, thuis tegen Excelsior, start het veelbelovende talent wederom in de basis.

Niet klagen

„Ik zit er lekker in, voel me goed. Overall ben ik tevreden over het spel dat ik na lang blessureleed heb kunnen laten zien. En als je kijkt naar de speelminuten die ik voor de winterstop al heb kunnen maken, dan mag ik niet klagen. Dit smaakt naar meer.”

Eerder deze week werd bekend dat trainer John van den Brom, de man die Stengs in 2017 liet debuteren, komende zomer vertrekt bij AZ. „We zaten maandag aan de eettafel toen het werd verteld. Aan de ene kant vind ik het jammer dat hij weggaat. Aan de andere kant heeft hij hier wel vijf heel mooie jaren gehad. Dat is lang niet voor iedereen weggelegd.”

Enthousiast

EEn de huidige assistent-trainer Arne Slot vervangt Van den Brom als hoofdtrainer. Net zoals veel medespelers is ook Stengs enthousiast over die keuze. „Hij kan dingen goed overbrengen op ons en heeft heel veel goede ideeën over spelsituaties en dat soort dingen.”

