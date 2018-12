FC Utrecht onder indruk van ’Vlapinho’

Met SC Heerenveen-uit en Ajax-thuis geen sinecure, beseft ook Timo Letschert. „Heerenveen is heel belangrijk voor ons. Als we daar de drie punten pakken, kunnen we met een heel goed gevoel richting Feyenoord en Ajax toewerken”, aldus de FC Utrecht-verdediger.

Verlekkerd

Letschert kijkt verlekkerd naar het pittige programma met Feyenoord tussendoor als tegenstander in de achtste finales van de KNVB-beker. „We moeten ons eerst op Heerenveen richten. De twee wedstrijden die daarna komen, zijn heel mooie wedstrijden voor FC Utrecht. Die leven enorm bij de supporters. Dat zijn wedstrijden waarin we als FC Utrecht kunnen laten zien dat we een goede ploeg en als een van de weinige ploegen nog een echte subtopper zijn. Misschien kunnen we zelfs nog richting de top-3 kijken.”

Voor het zover is, moet FC Utrecht het laten zien in Friesland. Over de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen denkt Letschert niet licht. „Heerenveen is een goede ploeg en normaal gesproken een concurrent voor FC Utrecht. Het is bij Heerenveen altijd zo dat ze veel scoren, maar dat ze ook best wel veel tegendoelpunten krijgen. Maar ze hebben altijd aanvallende intenties en er heel mooie voetballers tussen zitten, dat is dit seizoen ook weer zo. Michel Vlap vind ik ook zo’n mooie speler. We noemen hem hier bij FC Utrecht al Vlapinho. Hij laat soms dingen zien waardoor je bijna denkt dat hij een Braziliaan is, terwijl hij zo’n oer-Hollandse naam heeft. Zeneli vind ik ook een mooie speler. Dat zijn leuke spelers om naar te kijken.”

Pijnstillers

Of Letschert van de partij kan zijn in het Abe Lenstra Stadion is niet helemaal zeker. De verdediger liep afgelopen zondag tegen Heracles Almelo een voetblessure op. „Ik heb de hele week niet getraind, maar hoop de laatste training wel mee te kunnen maken. Er is niks gebroken in de voet, maar ik heb wel een zware kneuzing. En die zit op een vervelende plek, aan de binnenkant van de wreef. Dat is lastig als je een bal wil schieten of überhaupt een duel aangaat. Gelukkig zijn er ook pijnstillers. Het komt wel goed denk ik.”

Sowieso hijst de verdediger uit Purmerend niet snel de witte vlag. Dat heeft hij vorige week wel laten zien, toen hij ondanks maag- en darmproblemen toch aantrad tegen Heracles. „De nacht voor de wedstrijd lag ik nog om vier uur voor de wc over te geven. Het was niet normaal, echt verschrikkelijk. We hadden al twee geschorsten en Emil Bergström moest al rechtsback spelen. Dus we konden het ons eigenlijk niet veroorloven. Ik voelde me echt beroerd. Hoe ik het heb gedaan weet ik niet, maar het is toch gelukt. Ik ben geen speler die gauw opgeeft en ik wil altijd spelen.”

