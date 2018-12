Feyenoord trots op talent: ’Als je nu al zó kunt voetballen...’

Niets mooier dan een kind van Varkenoord omarmen, vinden ze in Rotterdam. Komen ze uit de kweekvijver tegenover het stadion, dan hebben ze altijd een streepje voor. En zéker als ze de drive en de techniek hebben van de in de pupillen al aangetrokken aanvaller.

Vilhena en Wijnaldum

Er hebben heel wat talenten op 17-jarige leeftijd het eerste elftal gehaald bij Feyenoord. In de hele historie gingen al achttien andere spelers van 17 jaar hem voor. Van Tonny Vilhena (in 2012) tot Cor Veldhoen (in 1956) en van Regi Blinker (in 1986) tot Kick van der Vall (in 1964). En er zijn ook nog vier 16-jarigen in de geschiedenis te vinden die debuteerden: Georginio Wijnaldum, Ellery Cairo, Remco Schol en Cheick Touré.

„Als je op deze leeftijd al zo kan voetballen als Orkun, zegt dat iets over je talent”, zegt trainer Giovanni van Bronckhorst. „Dat hebben wij ook ingezien.” De coach durft hem zondag moeiteloos in het diepe te gooien. „Hij heeft het tegen Emmen heel goed gedaan. Voor Orkun is het mooi om met de oudere gasten te trainen en te spelen. Daar wordt elke jeugdspeler beter van. Ik heb mijn eerste stappen gemaakt aan de hand van mannen als Henk Fraser, John de Wolf, Arnold Scholten en Peter Bosz.”

Naast zijn schoenen

Bang dat Kökcü naast zijn schoenen gaat lopen is Van Bronckhorst niet. „Hij is een vrij rustige jongen. Hij doet zijn werk en je hoort hem niet. Hij wil de hele dag maar voetballen en af en toe moet ik hem afremmen. Maar dat heb ik liever dan iemand te moeten pushen. En het is ook lekker om te zien dat er drive in een speler zit.”

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie