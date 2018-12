’Afwachten wanneer ik met FC Utrecht om tafel ga’

„Er is interesse”, geeft de huidige coach van AZ in een exclusief intervieuw met De Telegraaf/Telesport aan. „Die interesse is wederzijds en ook niet meer dan dat. FC Utrecht heeft bij mijn managers Guido Albers en Louis Laros aangegeven graag eens over volgend seizoen te praten. Dat wilde ik pas doen nadat het nieuws over mijn vertrek bij AZ bekend zou zijn.”

Wanneer gaan jullie met elkaar om de tafel?

„Dat is afwachten.”

Sta je weer open voor een buitenlands avontuur?

„Jazeker! En een sabbatical? Hou op, man. Dat is niks voor mij. Het trainerschap is nog veel te leuk. Hopelijk komt er interesse. En ik sluit niks uit. Als ik serieuze opties heb – en die heb ik nu nog niet – dan moet ik een goede keuze maken.”

