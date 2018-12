Wester steekt hand in eigen boezem: ’Onder de maat’

„Ik heb onder de maat gepresteerd deze wedstrijd”, zei de keepster van Oranje, dat via een 21-27 nederlaag naast een finaleplaats greep. „Dit Frankrijk was een maatje te groot. De tweede helft beginnen we goed en maken we een aantal prima doelpunten, maar we missen ook kansen en dan rekent Frankrijk heel snel met je af”, aldus Wester tegenover Ziggo Sport.

Ook het fysieke aspect speelde in Westers ogen een rol. „Het hele toernooi is erg fysiek, nu zie je ook weer dat Martine en Jessy (Smeets en Kramer, red.) uitvallen. Het is moeilijk te zeggen of dat een gevolg is van het schema (waarin Oranje twee dagen ’minder’ had dan Frankrijk, red.), maar het speelt wel mee.”

Zondagmiddag spelen de Nederlandse handbalvrouwen de troostfinale tegen Roemenië. „Het is jammer dat we de halve finale verliezen, maar we hebben een goed toernooi gespeeld”, vond Wester, die met Oranje vol voor de bronzen medaille gaat. „We zijn sowieso trots dat we bij de laatste vier stonden.”

