Twee duels schorsing voor VVV-verdediger Kum

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: KNVB schorst VVV-verdediger Kum voor twee wedstrijden

15.46 uur: VVV-Venlo kan dinsdag in de bekerwedstrijd tegen FC Den Bosch en zaterdag in het competitieduel met FC Groningen niet over Christian Kum beschikken. De verdediger is door de KNVB voor drie wedstrijden (waarvan één voorwaardelijk) geschorst.

Kum kreeg zaterdag in het thuisduel met Ajax in de 51e minuut een directe rode kaart, toen hij bij een achterstand van 0-4 aanvaller Antony met een karatetrap van de bal probeerde te houden. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 0-13, de grootste overwinning ooit in de eredivisie.

Voetbal: Gnabry na valse positieve coronatest terug bij Bayern

13.15 uur: Serge Gnabry reist met Bayern München mee naar Rusland, voor de tweede groepswedstrijd in de Champions League tegen Lokomotiv Moskou.

De Duitse aanvaller testte vorige week in eerste instantie positief op het coronavirus en ging direct in quarantaine. Het bleek echter om een vals-positieve test te gaan, want Gnabry testte daarna vier keer negatief.

De gezondheidsdiensten in München concludeerden afgelopen weekeinde dat de uitslag van de eerste test niet klopte en dus stond Gnabry maandag weer op het trainingsveld. Zonder de international begon titelhouder Bayern de Champions League met een overtuigende zege op Atlético Madrid: 4-0. Lokomotiv Moskou speelde met 2-2 gelijk bij Salzburg.

Leroy Sané gaat ook mee naar Moskou. De aanvaller maakte zaterdag in de met 5-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen Eintracht Frankfurt als invaller zijn rentree en kwam vrijwel direct tot scoren. „We hebben nu in aanvallend opzicht weer wat meer opties”, zei trainer Hansi Flick, die het voorlopig wel moet doen zonder Alphonso Davies. De Canadese linksback liep tegen Frankfurt een pittige enkelblessure op en staat zo’n twee maanden aan de kant.

Voetbal: Doelman van Italiaanse koploper AC Milan heeft corona

12.24 uur: AC Milan moet het maandagavond in de competitiewedstrijd tegen AS Roma doen zonder doelman Gianluigi Donnarumma. De 21-jarige keeper, Italiaans international, heeft net als de Noorse vleugelspits Jens Petter Hauge en drie leden van de begeleidingsstaf positief getest op het coronavirus. De hele selectie is daarop nogmaals getest, maar verder bleek niemand besmet.

AC Milan voert de ranglijst van de Serie A aan met de maximale score van 12 punten uit vier wedstrijden. De ploeg van trainer Stefano Pioli neemt het maandag in San Siro op tegen AS Roma en ontvangt donderdag Sparta Praag in de Europa League. Milan begon het Europese bekertoernooi vorige week met een zege op de Schotse kampioen Celtic (1-3). Hauge nam in Glasgow het laatste doelpunt voor zijn rekening.

Donnarrumma geldt al jaren als de nummer 1 onder de lat bij de ’Rossoneri’. Zijn oudere broer Antonio Donnarumma is een van de reservekeepers in de selectie van Pioli.

Voetbal: Warner Hahn houdt conditie op peil bij PEC Zwolle

11.36 uur: Warner Hahn keert terug bij PEC Zwolle. De doelman zit zonder club en gaat vanaf dinsdag zijn conditie op peil houden bij de ploeg waar hij in het seizoen 2014-2015 als huurling voor speelde. Hahn hoopt nog altijd op een buitenlands avontuur.

De 28-jarige Rotterdammer vertrok afgelopen zomer bij sc Heerenveen. Hahn wilde na drie jaar zijn aflopende contract in Friesland niet verlengen. Omdat de keeper vooralsnog geen nieuwe werkgever heeft gevonden, klopte hij bij PEC Zwolle aan met de vraag of hij daar mag meetrainen. Hahn bereikte in 2015 met PEC de finale van het toernooi om de KNVB-beker. FC Groningen was daarin met 2-0 te sterk. De Duitser Michael Zetterer is nu de eerste keeper van de ploeg uit Zwolle.

Hahn, voormalig jeugdinternational, stond eerder onder de lat bij FC Dordrecht, Feyenoord en Excelsior.

Voetbal: Sparta weigert schikkingsvoorstel aanvoerder Auassar

11.34 uur: Sparta is het niet eens met de straf die de aanklager betaald voetbal heeft voorgesteld voor aanvoerder Adil Auassar. De middenvelder kreeg zondag een rode kaart in de wedstrijd tegen Heracles Almelo (1-1).

De Rotterdamse club liet weten het zogeheten schikkingsvoorstel van drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk, niet te aanvaarden. De tuchtcommissie van de KNVB buigt zich maandagavond over de zaak.

Auassar kreeg rood voor natrappen. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük gaf de kaart op advies van de VAR.

Voetbal: Duitse baas Seifert kondigt terugtreden aan

10.24 uur: Christian Seifert heeft aangekondigd dat hij in 2022 terugtreedt als algemeen directeur van de Duitse Bundesliga. Hij is sinds 2005 de grote baas van de DFL (Deutsche Fussball Liga).

Over twintig maanden loopt zijn contract af, maar nu al geeft Seifert aan dat hij dat contract niet zal verlengen. „Dit zijn uitdagende tijden die betrouwbaarheid en helderheid vergen. Dat geldt voor de DFL, maar ook voor mijn persoonlijke ambities”, aldus Seifert, die daarmee aangaf het bestuur van de DFL ruim de tijd te geven een opvolger te zoeken.

Onder Seifert zijn vooral de inkomsten uit televisierechten aanzienlijk gestegen. Hij onderhandelde de laatste deal uit tot een recordbedrag van 4,6 miljard euro voor de eerste en tweede Bundesliga. Seifert kreeg ook lof voor zijn optreden in de coronacrisis. De Duitse Bundesliga was de eerste competitie die dit jaar hervatte na de onderbreking vanwege de uitbraak van het virus. De hygiëneprotocollen dienden als voorbeeld voor de voetbalwereld.

Tennis: Bertens blijft nummer 9 van de wereld

10.06 uur: Kiki Bertens staat op de nieuwste wereldranglijst wederom op de negende plaats. In de top 10 veranderde niets ten opzichte van vorige week. De 28-jarige Westlandse besloot enkele weken geleden al om haar seizoen te beëindigen.

Aryna Sabalenka schreef afgelopen week het toernooi van Ostrava op haar naam. Sabalenka klom daardoor op de mondiale ranking van de twaalfde naar de elfde plaats. De 22-jarige Wit-Russin passeerde Belinda Bencic uit Zwitserland. Sabalenka versloeg in de finale op Tsjechische bodem haar landgenote Victoria Azarenka, die de dertiende plaats op de wereldranglijst overnam van de Britse Johanna Konta. Arantxa Rus leverde één positie in en staat op de 72e plaats.

Voor de tennissters staat dit jaar nog één toernooi op het programma op de WTA Tour, volgende maand op hardcourt in de Oostenrijkse stad Linz.

Golf: Cantley troeft wereldtop af in ZOZO Championship

08.46 uur: De 28-jarige golfer Patrick Cantley heeft de topgolfers Jon Rahm en Justin Thomas afgetroefd in het ZOZO Championship, een toernooi van de Amerikaanse proftour PGA in Thousand Oaks (Californië). Hij speelde een slotronde van 65 slagen, 7 onder par, en passeerde de Spaanse nummer twee en de Amerikaanse nummer drie van de wereldranglijst.

Negen birdies noteerde Cantlay in de vierde ronde op golfbaan Sherwood Country Club en daar konden Rahm (68 slagen) en Thomas (69) niet aan tippen. Cantlay eindigde op 23 onder par, één slag minder dan het vooraanstaande duo. De winnaar incasseerde 1,4 miljoen dollar prijzengeld.

Tiger Woods, die het toernooi vorig jaar won, kwam er dit jaar niet aan te pas. De Amerikaanse golfheld sloot af met 74 slagen en eindigde op de 74e plaats.

Honkbal: Dodgers zege verwijderd van winst World Series

07.40 uur: De honkballers van Los Angeles Dodgers zijn nog één zege verwijderd van de winst in de World Series en daarmee het kampioenschap van de Major League Baseball. De ploeg won wedstrijd vijf met 4-2 van Tampa Bay Rays en nam in de best-of-seven een voorsprong van 3-2.

De Dodgers leidden in het stadion van Arlington (Texas) na twee innings al met 3-0, mede dankzij een homerun van Joc Perderson. Tampa Bay kwam in de derde inning terug tot 3-2. In de vierde inning voorkwamen pitcher Clayton Kershaw en catcher Austin Barnes de gelijkmaker van de Rays. Kershaw wierp de bal rechtstreeks in de handen van Barnes, die precies op tijd Manuel Margot kon aftikken voordat hij de thuisplaat kon toucheren. Met een homerun in de vijfde inning van Max Muncy liepen de Dodgers uit naar 4-2.

Werper Kenley Jansen kwam niet in actie bij de Dodgers. Hij speelde zondag een onfortuinlijke rol, want in zijn werpbeurt draaide Tampa Bay een achterstand van 7-6 om in 8-7 winst.

Het zesde duel in de World Series is dinsdag. De ploeg uit Los Angeles kan het dan afmaken en voor het eerst sinds 1988 de titel veroveren in de MLB.