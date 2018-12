Beugelsdijk vindt zichzelf een lief ventje

„Als je op de bank zit, word je daar niet vrolijk van”, zei de robuuste verdediger - die op 4 november voor het laatst in de basis stond - tegen Fox Sports. „Want je weet dat je het dan niet goed doet. De trainer prikkelt me en heeft gezegd dat ik beter moet trainen en daardoor ook betere wedstrijden speel. Dat heb ik gedaan.”

Beugelsdijk legt het gemakzuchtige deels uit als onderdeel van zijn karakter. „Het zit een beetje in mij. Soms denk je te makkelijk en te snel dat het wel goed komt. Niet in de wedstrijden, maar op de trainingen laat ik het dan een beetje versloffen. Dat ik op de bank terecht kwam, heeft mij op scherp gezet om elke dag keihard te trainen.”

Gele kaarten

Met als beloning de ruime overwinning in Tilburg, waarin Beugelsdijk al na achttien minuten een gele kaart kreeg. Zijn zevende bekeuring dit seizoen, terwijl hij ’pas’ dertien overtredingen maakte. „Het is opmerkelijk, maar ik ben er niet trots op. Als je zo vroeg geel krijgt, ga je toch weer anders verdedigen. Maar ik geloof niet dat de scheidsrechters me zoeken, ik ben een heel lief ventje.”

