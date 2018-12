Tagliafico mét nietjes ’D’r an’ tegen De Graafschap

De Amsterdammers ontvangen zondagmiddag De Graafschap in de Johan Cruijff ArenA en zou in theorie (als PSV verliest bij Heracles en de formatie van Erik ten Hag zelf wint) de koppositie in de Eredivisie in handen kunnen krijgen.

Winnaarsmentaliteit

„We moeten tegen De Graafschap net zo spelen als tegen Bayern München”, kijkt Tagliafico bij Ajax TV vooruit. „Dan kweek je winnaarsmentaliteit. Het kan niet dat we eerst opbrengen wat we tegen Bayern hebben gebracht en dan denken dat het De Graafschap met minder kan. We kunnen niet rustig aan doen in een competitieduel, want we staan twee punten achter op PSV.”

Aanslag

Tagliafico was een van de hoofdrolspelers in het spektakelstuk dat Ajax woensdag in de Champions League op de mat legde. De linksback tekende in de slotminuut voor de 3-3, maar was het slachtoffer van een aanslag van Thomas Müller, die zijn noppen vol in het hoofd van de Argentijn plantte. Dat Tagliafico op het veld gehecht werd en later dus ook nog scoorde, droeg flink bij aan zijn groeiende heldenstatus onder de Ajax-fans.

„Ik speel met de nietjes in mijn hoofd en als ik moet koppen, dan doe ik dat”, lachte de verdediger, die daarmee een beetje de bekende ’D’r an’-mentaliteit van komende tegenstander De Graafschap uitsprak.

