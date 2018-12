Achilles’29 blameert zich weer met nieuwe monsternederlaag

Vrijdagavond kreeg de vrouwenploeg van de club uit Groesbeek een ongenadig pak slaag tegen PSV. De bezoekers uit Eindhoven wonnen het duel in de Eredivisie Vrouwen met liefst 9-1.

Maddy Williams was met drie goals de meest scorende speelster namens PSV, dat bij rust al een 6-1 voorsprong te pakken had. De Eindhovenaren zijn net als bij de mannen ook bij de vrouwen koploper in de Eredivisie.

Hoofdmacht

Aan de hoofdmacht van Achilles’29 is het zaterdagavond de taak om het blazoen van de club van deze week nog een beetje op te poetsen. De ploeg, die in de Derde Divisie Zaterdag op de zestiende plaats staat, neemt het om 18.00 uur op tegen Eemdijk, dat hekkensluiter is.