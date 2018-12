Franssen verliest strijd om bronzen medaille

De Nederlandse judoka verloor de strijd om het brons van de regerend olympisch kampioen Tina Trstenhak uit Slovenië. Franssen hoefde niet in actie te komen in de eerste ronde en opende haar toernooi met een zege op Catherine Beauchemin-Pinard uit Canada. Ze verloor vervolgens van de Japanse Mika Tashiro, maar klopte Mungunchimeg Baldorj uit Mongolië tijdens haar eerste optreden in de herkansingen.

Tijdens het eindejaarstoernooi in Guangzhou komen de beste zestien judoka’s van iedere gewichtsklasse in actie. Sanne van Dijke, Karen Stevenson, Guusje Steenhuis, Marhinde Verkerk, Frank de Wit, Noël van ’t End, Michael Korrel, Roy Meyer en Henk Grol strijden zondag nog om een medaille.