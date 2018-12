Hockeyers België vermorzelen Engeland

De Belgische hockeyers vieren een feestje na weer een treffer. De Engelse doelman George Pinner staat erbij en kijkt ernaar. Ⓒ EPA

BHUBANESWAR - De hockeyers van België staan zondag in de finale van het WK in India. Ze waren in de halve eindstrijd veel te sterk voor Engeland: 6-0.