Hockeyers in WK-finale na bloedstollende shoot-outs

Nederland kwam na tien minuten op voorsprong door een treffer van Glenn Schuurman. Tien minuten later belandde een voorzet van Seve van Ass in het Australische doel nadat die van richting was veranderd: 2-0.

In het slot van het derde kwart was de spanning weer helemaal terug. Een strafcorner van de Australiërs pakte niet helemaal goed uit, maar de bal viel gelukkigerwijze voor de stick van Tim Howard die de bal in het Nederlandse doel kreeg: 2-1. Daarna waren er nog een aantal kansen voor de Australiërs op de gelijkmaker, maar doelman Pirmin Blaak hield prima stand. Tot 30 seconden voor tijd toen de bal via de stick van de ongelukkige Schuurman toch in het Nederlandse doel belandde: 2-2.

Nederland nam de shoot-outs vervolgens beter. Na maar liefst twaalf shoot-outs kon Oranje alsnog juichen. Daniel Beale kreeg de bal niet voorbij Blaak.

Oranje nam met de winst enigszins revanche voor de verloren finale van het vorige WK tegen Australië (1-6).

In de finale zondag om 14:30 uur (Nederlandse tijd) treft Nederland op de hockeyers van België die in de andere halve finale veel te sterk waren voor Engeland.

Nederland veroverde twintig jaar geleden voor de derde en laatste keer de wereldtitel.