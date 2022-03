Arne Slot: ‘Aursnes meteen terug in basis Feyenoord’

Zonder Aursnes ging Feyenoord afgelopen zondag onderuit tegen rivaal AZ, dat op de derde plek in de Eredivisie jaagt en nog slechts drie punten achter Feyenoord staat. Maar Slot waakt er voor om de afgelopen zomer aangekochte Noor meteen een superstatus toe te kennen. ,,Met Aursnes verloren we ook van Vitesse en FC Utrecht in wat ik noem de wat grotere wedstrijden dit seizoen. Dat hij zich goed ontwikkelt heb ik wel al eerder aangegeven.’’

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

De basisplaats van Aursnes zal Jorrit Hendrix zo goed als zeker terug naar de bank verwijzen. Hendrix is een van de twee uit Rusland geleende spelers, Guus Til is zoals bekend de andere. Beide spelers staan onder contract in Moskou bij Spartak en voelen er vanzelfsprekend niets meer voor om terug te keren naar het land dat vol in oorlog is met Oekraïne en waarvan het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat alle Nederlanders er zo snel mogelijk moeten verdwijnen.

Situatie Til en Hendrix

Feyenoord volgt op alle fronten de ontwikkelingen rond de contracten en status van de spelers. Til en Hendrix zijn niet de enige buitenlanders die niet meer in Rusland willen spelen. De FIFA gaat geconfronteerd worden, zo verwacht de wereldspelersvakbond FIFPRO, met een berg verzoeken tot contractontbinding.

Voor Slot is het belangrijk dat hij een brede selectie houdt en kwaliteit op cruciale posities. Feyenoord houdt er ook een beetje rekening mee dat er in de zomer serieuze interesse zal ontstaan voor Orkun Kökcü, die voor de tweede keer achter elkaar is gekozen tot Eredivisie-speler van de maand en sinds de winterstop een hoog rendement heeft. Dan is het aanblijven van Til, die dus nog een doorlopend contract heeft in Moskou, een prioriteit. De speler zal wel een stapje terug moeten doen in zijn salaris, maar daar staat veel sportieve genoegdoening tegenover. Til draait een van de beste seizoenen in zijn carrière.

"Ik heb alle aanleiding om te denken dat Frank Arnesen hier langer gaat blijven"

Slot vertelt dat hij technisch directeur Frank Arnesen al volop met de selectie voor volgend seizoen bezig is en dat hij er daarom vanuit gaat dat de Deen na de zomer opnieuw met hem samenwerkt. ,,Ik heb alle aanleiding om te denken dat Frank hier langer gaat blijven. De handtekeningen zijn nog niet gezet en waar dat aan ligt weet ik niet’’, aldus Slot. ,,Maar hoe hij handelt en werkt geeft aan dat hij zich richt op de toekomst.’’

Bij FC Groningen ontbreekt Danny Buijs op de bank, omdat de coach geschorst is. Buijs is koploper in het krijgen van gele kaarten onder coaches. Maar of het een voordeel is voor Feyenoord dat Buijs zijn team niet langs de lijn mag coachen, betwijfelt Slot. ,,Dat is echt moeilijk in te schatten. Ik denk dat Danny zin spelers goed instrueert en tijdens de wedstrijd kan je ook weer niet zoveel inbrengen. Je ziet mij ook langs het veld schreeuwen, hoor. Maar hoeveel impact dat nou werkelijk heeft weet ik ook niet.’’