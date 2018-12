Jesus neemt Manchester City bij de hand

Jesus opende in de 22e minuut de score en kopte zijn team in de vijftigste minuut naar 2-0. Leroy Sané bereidde beide treffers voor. Dominic Calvert-Lewin maakte het duel weer even spannend (2-1), maar invaller Raheem Sterling bracht de marge vier minuten na de aansluitingstreffer weer op twee doelpunten.

Kevin De Bruyne mocht een kwartier voor tijd invallen bij City. De Belg stond anderhalve maand aan de kant met een knieblessure.

Manchester City heeft in ieder geval voor een dag twee punten meer dan Liverpool, dat zondag Manchester United ontvangt.